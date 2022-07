El aparatoso desliz de Alejandro Fantino al proponerle casamiento a Coni Mosqueira

Hace unos días, Alejandro Fantino le propuso casamiento a Coni Mosqueira en la isla griega de Santorini. El conductor estuvo como invitado en Intrusos (América), y allí dio todos los detalles del romántico evento, incluyendo un aparatoso desliz que protagonizó en plena declaración.

Tras bromear sobre los comentarios que recibió de algunos amigos y personalidades de la farándula por haber dejado la vara muy alta a la hora de hacer una propuesta de casamiento, Alejandro Fantino confesó que previo al esperado momento, Coni Mosqueira estaba muy enojada porque para bajar hasta la playa en donde el conductor hizo su despliegue, tuvieron que bajar 2500 metros entre rocas.

“¿Tenés que hacer ahí la apertura?”, se quejó la modelo en referencia a un compromiso laboral de Fantino. A lo que el periodista respondió: “Ahí me lo pidieron especialmente. Me tenés que ayudar, mi amorcito”. Sin embargo, en medio del nerviosismo, el líder de Animales Sueltos (América) reconoció su desliz: “Nunca me había pasado. Me puse nervioso y se me cayó el anillo al agua”. .

Luego, Alejandro Fantino explicó: “Me llevé el anillo desde Buenos Aires, ya lo tenía desde hacía un tiempo comprado, y armé todo como para que eso se dé y se haga el pedido oficialmente”.

En tanto que a la hora de definir su relación con Mosqueira, el conductor expresó: “Coni me enamora todo el tiempo, me gusta su calma, me gusta su forma de ser, su compañerismo. Me enamora día a día”.

Al referirse a cómo recibió Coni Mosqueira la propuesta, el periodista contó: “Coni se emocionó mucho y se largó a llorar. Estábamos en el Egeo y fue todo muy mágico. Es todo, es desde este momento”.