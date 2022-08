Guillermina Valdés habló de las propuestas para salir que le llegan desde que está soltera

Hace unos meses, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli anunciaron que su relación había llegado a su fin, luego de nueve años juntos, con algunas idas y venidas, y un hijo en común, Lolo. Desde ese momento, ambos se convirtieron en los solteros más codiciados del medio.

Mientras Tinelli se abocó a su nuevo programa de televisión y se refugió en el cariño de sus hijos y de su exesposa, Paula Robles, con quien hubo incluso rumores de acercamiento, Guillermina concentró sus energías en su marca, en sus hijos y volvió al ruedo de los eventos, feliz con su soltería recobrada.

Y a pesar de que recientemente desde Socios del espectáculo hicieron circular la versión de que Valdés tenía mucho más que buena onda con Horacio Rodríguez Larreta, ella se encargó de dejar en claro que está sola y que nada la une al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

“¡Esto es una locura, no sé de dónde sale! Están inventando, es mentira que salgo con Horacio Rodríguez Larreta. No estoy saliendo con nadie”, aseguró la empresaria, indignada con el chimento. Y ahora, en diálogo con Implacables, volvió a hablar de su situación sentimental y a enarbolar la bandera de la soltería.

Es que la mamá de Dante, Paloma, Helena y Lorenzo, por primera vez en muchos años, está disfrutando de su tiempo puro y exclusivamente para ella, luego de estar en pareja ininterrumpidamente desde muy jovencita, cuando conoció a Sebastián Ortega.

Guillermina dijo con toda seguridad que ahora está “re tranquila” sin pareja a la vista. Pero ante esta respuesta tan vehemente, el cronista del ciclo de El Nueve planteó sus dudas. “¿Cómo no me vas a creer?”, reaccionó ella.

Sabiendo que la casilla de mensajes de Valdés se debe llenar de propuestas para salir, el notero quiso saber si le había sorprendido alguna que otra invitación. “No tanto. Como que… ves mensajes. Pero ni los abro...”, indicó.

“No es gente conocida, así que estás buscando algo que no es”, le dijo al cronista, que dio a entender que muchos hombres no deben animarse a dar el primer paso por una sencilla razón: “Sos una mujer con mucha personalidad, alguno puede decir ‘no me voy a arrimar, qué va a decir’, y eso te despega, en contra tuyo lo digo”.

Pero para la exmodelo, que no aparezcan mensajes interesantes tiene que ver con otra cosa: “Esta necesidad que tengo de estar sola en este momento quizás genera esta energía donde no aparece nada porque no tiene que aparecer, y está bueno así”. Y cerró, contundente: “Está bien que no se animen”.