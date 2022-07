Marcelo Tinelli confesó lo duro que fue la separación de Guillermina Valdés: “Fue dificultoso porque…”

Marcelo Tinelli debuta este lunes 25 de julio con Canta Conmigo ahora, su nueva apuesta en la pantalla de Canal 13. En una rueda de prensa, el histórico conductor del Bailando abrió su corazón y contó cómo está a meses de haberse separado de Guillermina Valdés.

Ellos fueron pareja durante 9 años, y tuvieron a Lolo, el quinto hijo del conductor. “¿Cómo estoy? Bien, qué sé yo… De entrada fue dificultoso porque yo soy una persona a la que le gusta vivir en pareja, he vivido en pareja por muchísimo tiempo en mi vida. Trato de armarme espacios en los que me sienta contenido, encontrar gente con la que pueda estar bien. Lo voy llevando bien, tranquilo”, arrancó.

Sobre la chance de estar en pareja y qué le sobren las propuesta en lo amoroso, Tinelli relató: “Nah, no es tan así. En general soy una persona que me gusta estar con mis amigos, con mis hijos. En este momento de mi vida me pasa eso. Estoy bien así y no me proyecto en otra cosa, ya veremos”.

"Disfruto el hoy. A mí me pegó desde el lado de "me voy a tomar el mejor vino que tenga hoy, no lo voy a guardar". Lo voy a guardar en mi panza y en la de mis amigos. No lo voy a guardar para "el" momento porque quizás ese momento nunca llegue. Hay algo certero: todos nos vamos a ir a este mundo", sumó, en medio de los rumores de romance de Paula Robles.

"Entonces con esa certeza, lo que quiero es disfrutarlo. Por ejemplo cuando mis hijos salen a la calle nunca les digo "cuidate", sino "disfrutá". Me parece una manera linda de decirles que disfruten lo que hagan, que lo hagan con pasión”, explicó con su nuevo look.

“El otro día hablaba mucho con Juani (19, también hija de Paula Robles), que tiene la posibilidad de irse a Europa a trabajar como modelo, y le decía que lo haga con mucha pasión, con mucha dedicación, que esté disponible todo el tiempo. Que si la llaman de las agencias, tiene que ir con la mejor cara todo el tiempo, aunque la llamen a las cuatro de la mañana a un casting para algo menor, no importa. Tenés que estar”, explicó.

Marcelo contó que está viviendo con Luciano El Tirri, su primo, en una mega casa en Nordelta: “Es muy emocionante. Va a estar en el programa y está en casa también. La gente en general lo toma como que es un jodón. Pero para mí, a esta altura de mi vida, encontrarme con mi hermano, el hermano que nunca tuve, es algo muy lindo”.

“También estamos conviviendo con Fran (24, fruto de su relación con Paula Robles), Tirri, Lolo (8, su hijo con Guillermina Valdés) los días que se queda, y yo. Se produce un encuentro muy lindo, por ahí nos quedamos charlando hasta tarde con El Tirri y Fran o me levanto y desayunamos juntos, se sinceró.

Sobre su nueva actualidad en plan soltero, Tinelli aclaró: “Soy muy familiero. Con mis hijos, por ejemplo, me pasa que más allá de la edad que tengan, soy muy cercano a ellos. ¿Viste la famosa frase de Khalil Gibran, "tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida"? Bueno, no soy así, ja, ja. Tampoco me gusta tanto esa de "hay que dejarlos volar". Por supuesto que los dejo volar, pero soy una persona que acompaña ese vuelo también”.

“Mi familia fue siempre una familia de mesas largas de parte de mis abuelos maternos. Los Tinelli también eran así, una cosa medio italiana tipo familia Campanelli, me gusta eso. Tengo cinco regalazos, agradezco a Dios tenerlos porque son maravillosos. Pero no lo pensé como una decisión, no soy de abrir o cerrar puertas. De hecho no descarto tener más hijos, y menos después de la pandemia que nos puso en un lugar de finitud”, terminó.