Marcelo Tinelli enfrentó los rumores de reconciliación con Paula Robles, su segunda esposa

Marcelo Tinelli está a horas de debutar con una producción nunca antes vista en la televisión argentina. El padre de Cande Tinelli se mostró muy emocionado en las redes sociales por su gran vuelta. Sin embargo, se conviritó en el foco de todos los medios debido a sus declaraciones.

En diálogo con Teleshow, Marcelo habló de todo: "Le dije lo mismo al jurado. Yo siempre jugué con el vivo: empezaba a las 10.30, a las 12 decía “¡Chau, chau, chauuuu!”, y todo lo que pasaba ahí, hasta los errores, los tomábamos a favor: “¡Huy, se te cayó la lapicera!”. Acá, si se cae la lapicera... “¡Corten!”, y empezamos de vuelta".

"Voy por las escaleras, tengo tanto para subir con los jurados (en la tribuna), para un lado, para el otro, que cuando terminé el primer programa me preguntaron cómo me sentía: “Como si hubiera jugado dos partidos de 90 minutos en la altura de La Paz...”. ¡Estaba muerto!. Llegué a casa hecho pelota y quedé tirado. Fue como: “¡Guau! Qué fuerte esto!”, expresó.

Y habló sobre el rating: "Tratar de hacer dos dígitos para mantenernos en el aire. El programa tiene una producción formidable y estamos enfrentándonos a un canal que está muy fuerte, como es Telefe. Podríamos decir que somos el PSG, pero enfrente está el Real Madrid. ¿Podés ganarle? Sí. ¿Podés perder? También".

Sin embargo, la polémica llegó cuando el famoso habló sobre la relación que mantiene con las madres de sus hijos y sorprendió al revelar si regresaría con Paula Robles, con quien estuvo muy cerca desde que se separó de Guillermina Valdés: "¡Es que tengo una excelente relación con Paula! Es la mamá de Fran y de Juani, Con mis ex tengo excelente relación; con las tres gracias a Dios".

"Cuando algo se termina, se termina, aunque por ahí uno puede volver, puede ser, por supuesto. Y a mis hijos siempre les explicamos que como padres siempre estaremos presentes. De hecho, hoy estuvimos con Guille en la psicopedagoga de Lolo, los dos. También tengo la mejor con Paula: la invito a mi cumpleaños o ella me invitó a cumpleaños, estando separados", reveló.

Y contó: "Lo mismo con Sole (Aquino), imagínate todo lo que hemos vivido con su trasplante, ¡tuvo dos paros cardíacos en la operación! Ahora estoy feliz y agradecido a la vida y a Dios que mis hijas puedan disfrutar a su mamá, Casualmente ahora está en México con Mica".

"Ayer un amigo me preguntó: “¿Pero, cerraste la puerta ya?”. ¡No cerré ni abrí ninguna puerta nunca, ni siquiera a la de tener hijos! Si vos me decías que a los 54 años iba a ser papá, no sé qué hubiera contestado, pero tuvimos a Lorenzo y hoy soy una persona híper feliz de tenerlo. Entonces me preguntás ¿te casarías de nuevo? ¡Qué sé yo! No sé. Ni sí ni no", finalizó.