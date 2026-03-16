Roberto Castillo y Fernanda Iglesias protagonizaron una escandalosa discusión en vivo

El abogado y pareja de Cinthia Fernández discutió fuertemente con la panelista de Puro Show, programa de El Trece.

Roberto Castillo y Fernanda Iglesias protagonizaron una acalorada discusión en pleno vivo. La tensa situación ocurrió en el programa de Florencia de la V que se emite por El Nueve, donde la panelista de El Trece fue invitada para hablar sobre la pareja de Cinthia Fernández.

Todo comenzó cuando la periodista se encontraba hablando de los conflictos judiciales que Roberto Castillo tiene con su exmujer. El letrado decidió llamar para aclarar y desmentir la información que dio la comunicadora y todo terminó en una durísima discusión en vivo.

"Es mentira lo que dice Fernanda. Fernanda Iglesias vive de lo que le paga el programa, ¿para qué querés show, Fernanda?", comenzó diciendo el abogado sobre los datos que compartió la periodista sobre supuesto incumplimiento monetario respecto a sus hijas.

Roberto Castillo discutió fuertemente con Fernanda Iglesias

"Vos estás jugando con algo que no corresponde, nada de lo que hacés corresponde y está todo mal lo que hacés... A vos una demanda por daños y perjuicios que no te vas a olvidar en tu vida", siguió expresando Castillo.