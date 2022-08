Qué dijo Paula Robles de los rumores de reconciliación con Marcelo Tinelli

Las compuertas se abrieron hacia el campo de la soltería para Marcelo Tinelli, con su reciente separación de Guillermina Valdés y acorde a la magnitud de su figura se disparan cientos de versiones de nuevos romances. Así, se instaló una teoría de una reconciliación con Paula Robles, quien afrontó estos rumores y contó su verdad.

A partir de la coincidencia en varios eventos familiares y sobre todo dedicarle palabras muy amorosas en las redes sociales, el conductor de eltrece fogoneó, de cierto modo, esta sensación de un acercamiento con su ex esposa y madre de Juanita y Franciso Tinelli.

En un posteo en sus redes sociales, el animador de Canta conmigo ahora escribió: "Felicitaciones querida Paula por el estreno de la obra. Y orgulloso y feliz de los hijos que tenemos". A lo que le añadió una tierna foto de la bailarina con sus dos hijos.

Frente a la evolución del ruido mediático, LAM buscó a Robles y la encontró en el estreno de una pieza teatral en la que participa. En ese diálogo, la morocha explicó porque coincidieron con Tinelli: "Marcelo es el papá. No se va a perder un desfile de su hija por todo lo que puedan llegar a decir".

En cuanto a su vínculo actual con el conductor más famoso de la televisión argentina, la artista expresó: "Somos padres, familia. Nos llevamos bien". E incluso opinó de la ruptura con Guillermina: "No sé si me lo imaginaba, qué se yo. Yo ya me lo hacía casado. Lo hacía casado con Guille, pero son cosas que pasan, la vida".

El cronista acudió a todas las variantes posibles para abordar la posibilidad de una segunda vuelta con Tinelli, por eso le preguntó si cree que el animador se enamorará en el corto plazo. "Ni idea si se volverá a enamorar, no sé de mi menos voy a saber de él", aseguró.

De esta manera, Paula dejó en claro que solo la une un lazo de amistad, de buen diálogo y cariño por la crianza conjunta de Juanita y Francisco, así que esa chance de reconstruir una pareja suena a lejana.