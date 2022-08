El drama familiar de Benjamín Vicuña: "Viajó de urgencia a Chile por..."

Benjamín Vicuña pasó de estar feliz con su vuelta al teatro, con el estreno de la comedia El método Grönholm, a un estado de suma preocupación a raíz de un llamado de última hora que lo obligó a tomarse el primer avión y volar a Chile.

Sucede que su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, está internado en grave estado. Así lo contaron en LAM, al advertir que el chileno dejó en suspenso las funciones en el Teatro La Plaza, en Buenos Aires.

"No la está pasando bien, viajó de urgencia porque su papá está mal; estaba enfermo, con respirador pero ahora empeoró. Ya está intubado. Estaba con una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarlo", contó Yanina Latorre en el ciclo de América.

La angelita informó que el artista ya avisó en el teatro que no volvería a la obra, que se presenta de miércoles a domingo, hasta que no se defina la situación de su padre, con quien el ex de Pampita y la China Suárez mantuvo, durante mucho tiempo, una relación difícil.

Vicuña alguna vez contó lo dura que fue la separación de sus padres y cómo lo marcó en la vida el hecho de haber sido testigo de esa pésima relación. Por esa razón, el artista se propuso tener otro tipo de lazo con sus hijos y con sus ex parejas. Recientemente, además, Benja se emocionó hasta las lágrimas al hablar de sus niños en Socios del espectáculo.

Latorre dio un detalle poco conocido de lo que pasó luego de la ruptura de sus progenitores, según la panelista, un “secreto a voces” en Chile que siempre incomodó al actor.

"El papá se casó con otra mujer, la hija del dictador Augusto Pinochet, Lucía. A Benja le da vergüenza y, por eso, tuvo un mal vínculo con él”, indicó la rubia, y agregó que recientemente padre e hijo de a poco habían empezado a recomponer su vínculo.

“A él lo crió el marido de la madre, este empresario árabe millonario que es tan conocido", contó Yanina. Además de esta dura situación familiar, la angelita añadió que, al parecer, las cosas no andan bien entre el elenco de la obra teatral, que se completa con Laurita Fernández, Rafael Ferro y Julián Cabrera.

“Hay mala onda entre todos. Nadie dice nada puntual, pero lo cierto es que no se juntan para comer; cada uno se encierra en su camarín, no hay química, no hablan, no fluye", dijo. Asimismo, señaló que el súbito viaje del chileno habría molestado a sus compañeros.

Sin embargo, Ángel de Brito puso en duda esta versión de supuesta mala onda entre los actores: “Hasta donde la conozco, Laura para trabajar es espectacular; a Rafa Ferro, por lo que escuché, todos lo adoran. Y de Benjamín tampoco nunca escuché nada parecido”.