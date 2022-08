Benjamín Vicuña rompió en llanto durante una entrevista en Socios del Espectáculo

Benjamín Vicuña estuvo como invitado este viernes a Socios del Espectáculo (El Trece) y no pudo contener la emoción durante la entrevista. Todo comenzó cuando desde el ciclo de chimentos le propusieron hablar de sus hijos. Presentando un tape con fotos de cada uno de ellos, el actor fue contando sus impresiones.

En primer lugar apareció Amancio, el hijo más pequeño del actor que nació de la relación con la China Suárez. "Un duende hermoso, lo amo. Es el más chiquito, es alegría pura, es un terremoto, se lleva todo puesto".

Luego llegó el turno de Magnolia, su primera hija con la actriz. "¡Qué linda! Mi niña. Es una chica que desde que apareció en escena trajo toda la luz del mundo, es muy especial, carismática, muy graciosa".

Sin embargo, el intérprete ya se encontraba muy emocionado cuando salió la imagen de Beltrán, uno de sus hijos con Pampita, por lo que no pudo contener el llanto. "Me están matando. Mi Beltrán... eh...". Los conductores continuaron con la descripción con el resto de fotografías de sus hijos Benicio, Bautista y Blanca, mientras que Vicuña se reponía de la emoción.

Repuesto, Vicuña compartió el motivo de su emoción. "Es la emoción del amor más profundo y son lágrimas lindas, no sé... Son mi vida y me da como impresión verlos acá todos juntos".

"No existe una universidad de papás, trato de ser mi mejor versión. Es algo a lo que le dedico mucho tiempo, mucha reflexión también, pero quizás por mi misma relación con mis padres, con mi vínculo como embajador de UNICEF, de leer, de tratar de entender un poco. No sé si me siento bien o mal, pero sí me ocupo", reflexionó sobre la paternidad.