Luz Liggi, la campeona de La Voz, contó sus peores recuerdos de Mau y Ricky

Ese escenario se convierte en un paño mágico para que muchos mortales compartan su talento con un público masivo, como le sucedió a Luz Gaggi, que alcanzó la final de La Voz Argentina en 2021, donde perdió contra Francisco Benítez. Ahora, la cantante soltó algunas concepciones de Mau y Ricki Montaner, que fueron sus coaches.

Envuelta en la emoción de los recuerdos, la artista dialogó con La Once Diez/Radio de la Ciudad para aportar su visión de todo lo que se activó tras la enorme experiencia en el reality furor de Telefe. En ese contexto manifestó algunas infidencias de su vínculo con los hijos de Ricardo Montaner.

En primera instancia, Luz exteriorizó un agradecimiento a los venezolanos y sostuvo: “Yo cuando terminé, recibí consejos y apoyos de Mau y Ricky, ellos me acompañaron mucho”. Aunque luego exclamó un palito peculiar al expresar: “Pero también hay que saber que cada uno tiene responsabilidad de su carrera”.

Y además se detuvo en halagar el don de empatía de Lali Espósito, lo que se puede interpretar como una especie de contraposición sobre el comportamiento de Mau y Ricky. Gaggi describió: “Lali tiene una calidad de persona enorme y apoya mucho a los artistas nuevos”.

Motorizada en reconocer todo lo que absorbió en ese paso por La Voz, la artista confesó: “Me llevé muchos amigos increíbles, que me apoyaron un montón y de verdad existió una familia ahí adentro”. En una comprobación del radical vuelco que significó para su vida.

La cantante activó una serie de experiencias increíbles que derivaron del reality y por eso reveló los pasos importantes que concretó: “Hace un par de días firmamos con Sony Music así que estoy muy feliz la verdad, todavía no caigo”.

Así como explicó todo lo que se abrió en su camino tras la visibilidad mayúscula de La Voz: “Cuando el programa terminó me quedó el cimbronazo de la energía hasta el día de hoy. Estuvimos en el Movistar Arena y de ahí fuimos directo a la sala de grabación. Recién en enero empecé a ver cómo me encaminaba. Pero la exposición es algo que aparece muy rápido y no deja tiempo a analizar bien todo lo que pasó, es importante buscar el rumbo”.