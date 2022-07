El gran anuncio de Luz Gaggi, ex participante de La Voz Argentina

Luz Gaggi no pudo consagrarse como la ganadora de La Voz Argentina en su última edición, pero eso no le importó al público, que la adoptó como una de las participantes más queridas del reality.



Por esta razón, en las últimas horas, la cantante utilizó sus redes sociales para anunciar una excelente noticia que alegró a sus fanáticos: firmó un contrato con la productora Sony Music.



“Bueno, mi gente poderosa. Im so excited de comunicar que arranca una nueva tapa de la mano de Sony Music. Me pone re manija este proyecto que tenemos y la salga que le vamos a meter”, comentó.





“Gracias a todos por esperarme y entregarme su amor todos los días. Gracias a mi family y gracias a Sony Music Argentina por la confianza hermosa que me están dando. Vamos a bailar fuerte o qué”, agregó.



Por su parte, Mau y Ricky, que la conocen bien ya que fueron los coaches en el reality, le dejaron un mensaje para expresar toda su alegría. “Vamos, carajo”, comentaron en la publicación.



La cantante se quedó con el segundo lugar en La Voz Argentina. El ganador de la edición del año 2021 fue Francisco Benítez, que formaba parte del Team de Soledad Pastorutti.





Gagi se mostró firmando el contrato de sus sueños y con los responsables de la disquera para que su carrera artística tome mayor vuelo. Damián Amato, líder de Sony Music, y el productor Daniel Grinbank.



Por su parte, Lali Espósito y Marley también le expresaron toda su alegría al enterarse de la noticia. El conductor le escribió “felicitaciones” y la cantante le dejó varios emojis de corazones.