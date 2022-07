Ricardo Montaner estalló contra una feroz acusación que le hicieron por un gesto en La Voz Argentina: "Hay que tener cuidado con..."

Durante parte de la mañana del viernes, circularon en las redes sociales feroces críticas contra Ricardo Montaner, a quien acusaron de taparse los oídos durante fallida audición de una joven en La Voz Argentina (Telefe).

La situación se produjo cuando Aldana Eve, una particpante santafesina de 25 años, intepretó una versión de la canción de Lali Espósito Del otro lado. Las imperfecciones en la actuación derivaron en que ninguno de los integrantes del jurado de La Voz Argentina diera vuelta su silla, y poco después estalló en la red la mencionada acusación contra Ricardo Montaner.

Entonces, el legendario cantante se volcó indignado a su cuenta de Twitter para aclarar los tantos, arrobando al productor ejecutivo de La Voz Argentina.

"Estás faltando el respeto... a mi y al participante... no sé quién eres y en este momento tampoco sé para quién trabajas... Te voy a reportar", escribió furioso Ricardo Montaner en respuesta a un tuit de La Voz Argentina.

Acto seguido, el padre de Mau y Ricky agregó: "No es cierto que digas esto... estaría irrespetando al participante. Nosotros usamos audífonos (inears), no me estaba tapando los oídos, estaba apretando los audífonos para escuchar mejor. Hay que tener cuidad con lo que comentamos",