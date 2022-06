Ricardo Montaner anunció que lo despidieron de La Voz Argentina y generó desconcierto en sus seguidores

Un llamativo mensaje de Ricardo Montaner en su cuenta de Twitter generó desconcierto en sus seguidores que no están al tanto de todas las instancias de La Voz Argentina. A modo de humorada, el legendario cantautor anunció que fue despedido del popular reality, aunque claro su posteo en Twitter es el complemento de una broma que el padre de Mau y Ricky hizo al aire en el certamen.

El chascarrillo de Ricardo Montaner se originó hace un par de noches cuando en La Voz Argentina se presentó una joven que ofreció una lograda perfomance que deslumbró al mentor de Cachita. Al intentar ganar a la particpante para su equipo, el más experimentado miembro del jurado la amenazó con que si no lo se iba con él podría despedirlo del programa.

Vanes Magnano fue la concursante de La Voz Argentina que cautivó a Montaner. La joven interpretó una notable versión del clásico Ain't No Sunshine, de Bill Withers.

Además de Ricardo Montaner, giraron sus sillas Soledad Pastorutti y Lali Espósito. Entonces él se dispuso a ganarse a la participante con un curioso argumento.

"Ya me hablaron de la dirección. Me dijeron que si este año no lo ganaba, ya me despedían. No me dan más oportunidades. Gano ' La Voz Argentina' este año o me despiden y tú serías la culpable", advirtió con ironía Montaner.

Entonces, cuando sus hijos le preguntaron quién ocuparía su lugar, Ricardo no dudó en bromear: "¿Quién vuelve? El Puma Rodríguez, que conste". Más allá de su esfuerzo para persuadir a Magnano, la joven se inclinó por Lali Espósito. Más tarde, Montaner siguió entonces la broma desde su cuenta de Twitter.