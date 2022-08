Paula Robles contó la verdad absoluta de su relación con Tinelli: “Para mí es…”

Paula Robles rompió el silencio este viernes apareciendo como la gran invitada de LAM (América), programa que conduce Ángel de Brito. La bailarina, exesposa de Marcelo Tinelli, no es una personalidad que suele tener demasiada exposición en los medios, y de hecho su bajo perfil es algo que siempre la ha caracterizado. No obstante, se hizo presente en el programa televisivo y dejó varios conceptos en una jugosa entrevista.

Por supuesto que uno de los temas a los que más se refirió, consultada por el panel, fue su relación con Marcelo. Llevando más de diez años de separados, pero sosteniendo un sano vínculo en el que los une los dos hijos que tuvieron durante su matrimonio, Juanita y Franciso Tinelli, a Paula se le preguntó sobre los rumores de reconciliación.

“¿Van a volver?”, preguntó el conductor. “¡La pregunta!”, dijo Robles lanzando una carcajada, sabiendo que posiblemente era la gran pregunta de la noche.

Luego Paula comenzó a profundizar: “Se dio un poco porque mis viejos están muy grandes, Fran le dijo a Marcelo que estaban muy débiles y entonces él quiso ir a verlos, fue un encuentro muy hermoso. Son muchos años, mucha historia”, destacó sobre este acercamiento que tuvieron en las últimas semanas, en un momento en el que coincide con la reciente separación de Tinelli y Guillermina Valdés.

“Es un buen ex. Es presente, con los chicos está muy presente, banca, tenés ayuda...”, explicó la bailarina sobre el conductor de Showmatch. Y sobre el vínculo que sostienen tras separarse dijo: “Para mí, el amor se transforma. No es amor de pareja pero sí es algo de que uno se sigue queriendo. Y somos los papás de los chicos, es inevitable para mi no quererlo. Es el papá de mis hijos”.

En un momento, desde el panel le preguntaron si Tinelli fue su gran amor, sabiendo que más allá de su relación con el empresario ella ha tenido algunas otras parejas pero ninguna quizá tan trascendental como Marcelo. Paula no ocultó ni dibujó la respuesta, sino que fue frontal al admitir ese vínculo tan especial que tuvo.

“Sí, fue mi gran amor. Totalmente. He tenido amores muy hermosos, pero Marcelo...”, dijo y cuando estaba por agregar algo más, de Brito la interrumpió: “¿No quisiste volver a ser mamá después de esa pareja?”. “No, ya está. Tiene que ver con el vínculo, no es solamente un deseo”, cerró.

Independientemente de las versiones de un posible retorno que se generaron hace algunos días, hoy Paula vive un momento profesional muy positivo en su regreso a los escenarios para bailar, su gran pasión, siendo parte del elenco de la nueva obra que protagoniza: 'La légende secrète de Roméo et Juliette'. Ese fue el motor principal de su aparición en los estudios de LAM, respondiendo además a todo lo que le preguntaron.