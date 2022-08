¿Cómo es la relación de Juana Tinelli con sus hermanas mayores?

Juana Tinelli tiene una excelente relación con sus hermanas mayores y también con sus hermanos. Además de trabajar junto a varios de ellos, en más de una oportunidad se deshizo en elogios en entrevistas y en las redes sociales.

Juana Tinelli: así se lleva con Micaela y Candelaria, sus hermanas mayores

Juana Tinelli es la menor de las hermanas mujeres y la anteúltima de los 5 hijos que tiene hasta el momento el conductor Marcelo Tinelli (el más pequeño de todos es Lorenzo, fruto de la relación del conductor con Guillermina Valdés). Micaela y Candelaria son las mayores y son las hijas que Marcelo tuvo junto a Soledad Aquino, su primera esposa. Juana, por su parte, es hija del empresario con Paula Robles, quienes también tuvieron juntos a Francisco.

Muchos resaltan el parecido de Juanita con su hermana Candelaria.

A nivel mediático, Juana es de las menos populares de la familia. Es cierto que trabaja como modelo y que en su cuenta de Instagram tiene 2,6 millones de seguidores. Sin embargo, parecería haber heredado el perfil bajo de su madre Paula. Con ambas hermanas mantiene un excelente vínculo y hasta se dieron el gusto de trabajar juntas: en su rol de modelo, Juana posó para distintas campañas de las marcas que manejan o manejaban Mica y Cande.

Juanita Tinelli: esto dijo acerca de la relación con sus hermanos

Consultada acerca de cómo se lleva con cada uno de sus hermanos, Juanita expresó que tiene “una relación hermosa y diferente con cada uno de ellos”. De Micaela dijo que son muy unidas y que se llevan muy bien, y que también es la que más la aconseja y le pone límites, “como una madre”.

Con Candelaria se reconoce “más compinche” y la ve como un “gran ejemplo a seguir”. Acerca de esto, también reconoció que le encanta que la gente destaque el parecido que hay entre ambas.“Francisco es mi mejor amigo, la persona que más amo en este mundo, por la que dejo todo y cualquier cosa”, dijo acerca de su único hermano 100% de sangre.

Para finalizar, la joven nacida en noviembre de 2002 no dejó a Lorenzo afuera. “Lolito es un personaje que me hace reír día a día. Me encanta verlo crecer y estar ahí a su lado”, manifestó acerca del más pequeño del clan Tinelli.