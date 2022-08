Qué es lo que comparten Alejandro Paker, Marcelo Polino y Aníbal Pachano

Días atrás, tras las críticas que recibió Alejandro Paker por su actitud en Canta conmigo ahora, Marcelo Polino salió a defender al intérprete de teatro musical. El periodista bancó al jurado del reality de eltrece y señaló: "Muchos dicen que quiere hacer de Polino, pero Paker es la persona más buena del mundo. Alguien tiene que hacer un rol duro que no se levanta y aprieta el botón pero nadie copia a nadie".

Marcelo Polino y Alejandro Paker

"Es un artista enorme, por ahí no es popular aún pero tiene un talento y es una persona amorosa, realmente se merece la oportunidad de llegar a que lo conozca gente que no consume musicales", sumó el comunicador.

Ahora, luego de que lo tildaran de villano y que lo compararan tanto con Polino, como con Aníbal Pachano, Paker se expresó. ¿Qué dijo? "Con Polino y Pachano solo comparto la P del apellido", aseguró en diálogo con La Once Diez.

Aníbal Pachano

Y sobre su actitud en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli, indicó: "Hay una excelente selección de cantantes, son todos buenos cantantes. Entonces lo que yo busco no es solamente buenos cantantes, sino cantantes que transmitan algo, que comuniquen, que toquen una fibra sensible. E incluso hay muchos que lo logran, pero no en mí, entonces yo me quedo con las miradas diferentes de todos, que pese a todos se unen por la música".

También, Paker se refirió a las repercusiones de la pantalla chica en la web. "En las redes lo que pasa es impresionante. Lo que estoy haciendo, por ejemplo, es retuitear la creatividad que tienen algunos con la maldad, les contesto, y todos mis personajes, todas las reacciones que provoque, todo lo que despierte y genere reflexión a mi me gusta. Siempre que algo movilice a alguien, es porque me salió bien", contó.