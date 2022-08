Tras la acusación de acoso sexual, Lissa Vera se descargó con todo

Cuando El Hotel de los Famosos estaba en su auge y Lissa Vera aún se encontraba dentro del reality, se la vio en un boliche a los besos con un músico. ¿Con quién estaba la ex Bandana? Con Santiago Ismael Torres, el vocalista de La Banda del Lechuga. Así, la participante del reality de eltrece incumplió su contrato con la productora.

Tras este hecho, la cantante aseguró que no recordaba con claridad el episodio en el local bailable y le mandó una carta documento al otro involucrado acusándolo de acoso sexual y exigiéndole una disculpa pública. Esto desencadenó en una serie de acusaciones y defensas por parte de ambos.

En el ciclo que conduce Juan Etchegoyen en Mitre, el mejor amigo del líder de la banda de cumbia reprodujo un polémico audio de Vera. En el mensaje de voz, se la escucha decir: "Lechu, mi amor ¿qué hacés? Escuchame una cosa, acabo de hablar con la producción y me dijeron que por ahora no digas nada, y que cuando yo salga podamos hablar porque me van a preguntar. Recién ahí salgamos a decir porque no está claro si soy yo o no. La productora prefiere que desmienta el asunto. Finjamos demencia por ahora. Te pido si podés hacer esto por ahora, mi amor".

Lissa Vera a los besos con El Lechuga en un boliche

Ahora, luego de que saliera a la luz este audio y tras las acusaciones de acoso sexual de la cantante, ella hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram. "Es horrible cómo me quieren dejar delante de la sociedad. Pero no se preocupen, todo va a salir a la luz, y cuando eso pase van a tener que replantearse muchas cosas. Lo peor es que soy atacada por las mismas mujeres. Porque las primeras en atacarme y cuestionarme fueron las mujeres. Y bueno, así estamos…", comenzó diciendo Vera.

El descargo de Lissa Vera en Instagram

Y agregó: "Cuestionan hasta mi vida privada, se meten con alguien a quien adoro aunque estamos separados desde marzo, bueno, el precio de salir del programa más visto y de tener falsos amigos. Y de vivir en una sociedad totalmente hipócrita. En veinte años de carrera, jamás pasé algo como esto. Sororidad las pelotas. Sólo les importa seguir carneándome en los medios de comunicación".