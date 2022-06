La anécdota de Marcelo Polino y Shakira que podría haber cambiado su relación

Desde hace días, Shakira se encuentra en boca de todos. Es que, luego de 12 años de relación, la cantante colombiana se está separando de Gerard Piqué. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", indicaron los protagonistas.

Lo cierto es que nadie se ha querido quedar afuera del tema del momento y todos han opinado sobre la cantautora y el futbolista del Barcelona. Además, como es costumbre en este tipo de casos, comenzaron a salir a la luz detalles de sus vidas que se desconocían. Así fue como Marcelo Polino en su programa radial en Mitre contó una insólita anécdota con la artista musical que podría haber cambiado la relación que hoy mantienen.

"Era el año 1994 y yo trabaja con Lucho Avilés, con Tauro y el Teto Medina. Y era la época del uno al uno así que venían todos los artistas y, lo que hacían las compañías discográficas, era darte una nota con el figurón, pero bueno, como parte del paquete también había que entrevistar a alguien que ellos recién estuvieran lanzando", inició su relato.

"Me acuerdo que estábamos en Mar del Plata y a Tauro la mandaron a entrevistar a Julio Iglesias, y a mí me dijeron ‘andá a ver a una chica nueva que recién empieza’. ¡Yo me enojé! Dije que no, que no estaba para entrevistar principiantes", continuó.

Marcelo Polino

Para finalizar, agregó: "Bueno, al final la nota la fue a hacer el Teto. Pero resultó que la ‘chica nueva’ era Shakira, que años más tarde fue una mega estrella. Y yo, por no hacer a una desconocida, hoy no me atiende el teléfono... ¡Todo pudo ser distinto!".