La categórica opinión de Marina Calabró sobre la denuncia que le hizo Eduaro Feinmann y el escrache a Pablo Echarri

En un móvil con Mañanísima (Ciudad Magazine), Marina Calabró habló de las tensiones con Eduardo Feinmann, y también se refirió al escrache que atravesó recientemente Pablo Echarri a la salida de la obra de teatro que protagoniza, Art.

Hace algunos días, Eduardo Feinmann dejó al descubierto su enojo por el hecho de que Marina Calabró no destaque sus mediciones en el rating en LN+, mientras sí lo hace con Jonatan Viale, que también pertenece a esa señal de noticias.

Lo llamativo es que Feinmann y Calabró trabajan para los mismos medios, Radio Mitre y LN+, por lo cual el conductor señaló que la periodista de espectáculos tendría algo personal con él.

En diálogo con Sebastián "Pampito" Perelló Aciar, Marina Calabró anunció con un guiño de humor que las diferencias con Eduardo Feinmann ya están saldadas. "Novedad, primicia para 'Mañanísima'... Nos amigamos con Feinmann", detalló la periodista. Además, la panelista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) contó que el acercamiento se dio durante un evento organizado por LN+.

Sobre el encuentro con Feinmann, Calabró explicó: "En el transcurso de la charla, Eduardo hizo una referencia al tema 'bueno, ustedes saben, yo hago un programa chiquitito y cuadradito, acá el éxito es Jonito', me miró y nos reímos. No sé si decirles 'me amigué', porque no fue que hablamos nada después, pero hubo un encuentro que fue en los mejores términos, re cordial... Como diría mi amiga la Tauro, con Feinmann fue una puteada de tránsito".

En tanto que sobre el escrache a Pablo Echarri a la salida de la obra de teatro Art, la periodista de espectáculos apuntó: "Parece que la gente le dijo lo que le quería decir, obviamente uno nunca avala la violencia. Me parece que si hay un canal para dialogar, vale. Después cuando la cosa tiene ribete de violencia, no me gusta independientemente del personaje del que se trate".

Por otro lado, cuando le preguntaron si Echarri si se tiene que bancar esa situación, Calabró sostuvo categórica: "Digamos, si pasa una persona por la calle y me putea, no me queda otra que bancarmela. No tiene ni sentido discutir la justicia de eso que pasó".

Finalmente, sobre el incidente que atravesó Pablo Echarri, la comunicadora remarcó: "Me parece que en un mundo ideal, el diálogo, el respeto a la disidencia, la tolereancia política, todo esto que parecen lugares comunes, pero de los que no hemos olvidado. Me parece que la agresión nunca está justificada. Después, si ese hecho ocurrió y quedó registrado. Si lo que se trata es de decir, prohíbimos que se emita, no estaría de acuerdo en prohibir que eso se difunda".