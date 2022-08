El fuerte cruce al aire entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale: "Te estás aprovechando..."

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale protagonizaron un fuerte cruce en vivo en el pase diario de LN+. Si bien es algo habitual el pase, en el que suelen coincidir en críticas al gobierno, esta vez todo salió mal.



En LAM mostraron un fragmento del momento de tensión y llegaron a una conclusión muy polémica: sostienen que la relación entre los conductores no sería la mejor, a pesar de lo que aparentan en ocasiones.





Según comentan, el conflicto de Feinmann con Viale es por la duración de los pases diarios, los cuales él entiende que se prolongarían demasiado. “Andá mirando el reloj porque después aparece el Jonito”, expresó Eduardo.



En ese momento, se generó una molestia muy visible en Viale, luego de que lo llamara “Jonito”. “¿Quién es Jonito? Me contás”, respondió, claramente enojado, Jonatan Viale.



“Yo divido por dos horas y media y vos por media. Te estás aprovechando de mí”, le recriminó Feinmann. “Pero me encanta aprovecharme”, le retrucó Jonatan Viale a su compañero de canal, en lo que no terminaba de quedar en claro si se trataba o no de una broma. “Ya me di cuenta de que soy tu esclavo”, disparó Eduardo.



Asimismo, Feinmann le dijo que era un simple columnista con un pequeño rol dentro del canal, dejando en evidencia que existieron en algún momento algunos roces, que derivan en ciertos rencores con el hijo de Mauro Viale.





“Hago un programa chiquitito, cuadradito, prácticamente insignificante y estoy con la estrella de este canal que sos vos”, expresó Eduardo Feinmann con mucha ironía, dejando en claro que siente que hay un favoritismo en el canal.



Luego, al terminar el pase y cuando las luces del estudio se habían apagado para ir a la pausa, se lo ve a Feinmann haciendo gestos con los brazos. En tanto, Viale, al inicio de su programa, comentó: “Sigue hablando solo. Ahora está atrás de cámara diciendo Jonito. Nunca vi algo así”.