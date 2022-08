El difícil momento de salud de Carmen, la ex empleada de Wanda Nara

Carmen era la empleada de Wanda Nara y Mauro Icardi. Claro, era, porque hoy dejó de ser la empleada para convertirse en una nueva protagonista en los escándalos que involucran a la empresaria y al futbolista.



En este contexto, Carmen estuvo hablando sobre su desesperante situación en la que quedó en Milán mientras Wanda estaba en la Argentina. La mujer no logró contener las lágrimas, quebró en llano y se descompensó en vivo, en Mañanísima.





“No me siento bien”, dijo Carmen, mientras tomaba agua. Se la notaba temblorosa y respirando profundo. En ese momento, Carmen Barbieri pidió un corte y la atención médica inmediata para la ex empleada de Wanda Nara.



Luego de la nota, Carmen fue interceptada por el notero de Intruso, ante quien explicó qué le había sucedido en pleno aire en su visita a Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por Magazine.



“No quiero hablar más. Estoy nerviosa. Cuando ustedes me inviten, yo voy a ir al programa. Te lo prometo”, aseguró la ex empleada de Wanda y Mauro ante el notero de Intrusos, con quien prefirió no hablar por el estrés que aún sentía y que se notaba que estaba intentando superar.



“No me siento bien. Me trajeron al médico. Estoy con ataques de pánico”, comentó Carmen, luego de su llanto y descompensación en el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.





La semana pasada, Carmen reveló que estaba varada en Milán, en la casa de campo de Wanda y Mauro, por falta de documentos y faltante de dinero. En esos días, la empresaria ya se encontraba en la Argentina.



“Yo comencé a trabajar con Wanda en el año 2014. Después me fui y volví en 2019. No me pagaron por dos años y medio”, denunció y reclamó la ex empleada de Wanda Nara y Mauro Icardi.