Denunciaron a Wanda Nara y Mauro Icardi por "reducción a la servidumbre"

El nombre de María Carmen Cisnero Reboledo retumbó en todos los portales de espectáculos en los últimos días. La exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi denunció al matrimonio por la falta de pago de su salario, entre otras cuestiones de mucha gravedad.

En este contexto, la mujer brindó hoy una entrevista en Mañanísima -el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine- en la que contó más detalles sobre el conflicto y reveló que realizó una denuncia por "reducción a la servidumbre".

"Estos últimos días fueron muy bravos", comenzó diciendo Carmen, quien sobre el final de la nota, se descompensó y tuvo que ser atendida por un médico del canal.

En medio del llanto, aclaró algunos trascendidos. "Nora, la madre de Wanda, me llevó a hacer los trámites. Ella ya estaba muy enojada porque yo salí a hablar", comentó. "La persona que te contrata es la que te tiene que hacer los papeles, pero ella no los hizo, yo no estaba legalizada. Después, cuando fui a Milán, le pregunté cuándo iba a hacerme los papeles, y ella me dijo que ya había hablado con una persona. Me dijo ´vos tenés que decir que estás acá porque pediste asilo político´. Entonces, me sacaron el pasaporte y me hicieron todos los papeles", reveló Carmen.

Acto seguido, Carmen contó que ya está asesorada por el abogado Alejandro Cipolla, quien presentará una querella penal "por reducción a la servidumbre". "Que lo resuelva el abogado, ya no quiero estar más en cadena nacional", pidió.

Entonces, tras un ataque de angustia, se la escuchó decir: "No me siento bien". "Vamos a llamar al médico e ir a un corte para que descanse", anunció Barbieri y fue a una tanda publicitaria. Al regreso, Barbieri apuntó: "Ya está el médico, la están atendiendo y quiero que esté tranquila, porque el pánico es terrible, yo sé lo que es".

Tras las repercusiones de la entrevista, Pampa Mónaco, periodista de policiales de C5N, compartió la denuncia que se realizó ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). "Denunciaron también a Mauro Icardi y Wanda Nara por reducción a la servidumbre. Es por el caso de Carmen, la mujer que trabajó con la pareja en Europa", expresó el periodista en su cuenta de Twitter.