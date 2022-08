El bochornoso motivo por el que la China Suárez se plantó frente a Fernanda Iglesias

Hace tiempo que la China Suárez está acostumbrada a que se digan muchas cosas de ella. Sin embargo, parece que la actriz no está dispuesta a dejar pasar ni medio comentario más que la ensucie. O, al menos, eso es lo que indican sus últimos movimientos desde Uruguay, donde se deleita con las golosinas locales y el ritmo del país vecino.

Instalada en Montevideo junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, y su novio Rusherking, lista para empezar a rodar su nueva película que co-protagoniza junto a Joaquín Furriel, Eugenia arremetió contra Fernanda Iglesias y la sorprendió con una carta documento.

¿Por qué la actriz decidió apelar a los abogados para marcarle la cancha a la nueva angelita de LAM? Simplemente, por un comentario de la periodista que le cayó pésimo. Así lo contó la panelista, documento legal en mano, el martes 9 de agosto.

"Yo dije que temía por la dueña de la propiedad que le alquiló a la China en Uruguay. Dije una vez que tenía el cuento de alguien que una vez alguien le había alquilado y no había dejado bien la casa", comentó Iglesias.

Pero el texto tenía, además, según Fernanda, acusaciones insólitas y fuera de lugar: "La carta no tiene ningún sentido. En un momento, ella dice que esto es violencia de género. Lo que le quiero explicar al abogado es que yo me baso en una fuente, no puedo revelarla”.

“Esto es lo que yo opino y es mi trabajo… Meterse con la libertad de opinión ya no va y esto es antiguo, no existe", siguió la última incorporación al panel estable del programa de América, que cerró, contundente: "La gente narcisista debe resolver sus temas en la terapia y no en la Justicia".

Cabe recordar que la fama de la China de no ser muy cuidadosa con las viviendas que alquila, viene de larga data. En enero de 2022 trascendió que una casa que la actriz había alquilado en 2016 con Benjamín Vicuña, que era de Fabián Gianola, había quedado en pésimas condiciones.

"Vicuña le pagaba 6 mil dólares por mes a Gianola. Puso 9 mil dólares de depósito, pero ese dinero se los comieron todos los arreglos que tuvo que hacer en la casa", informaron en Mañanísima, donde revelaron el costado más oculto de la ex pareja de artistas.

"Una alfombra de lana, hecha a mano, la encontraron con excremento de perro", dijeron en esa oportunidad en Mañanísima, por el canal Ciudad Magazine, sobre algunas de las cosas que Suárez y Vicuña habían dejado en mal estado ese verano.