Dónde nació Zulma Lobato y en qué lugar vive actualmente

Antes de hacerse conocida en el mundo de la farándula, Zulma Lobato tuvo una vida aún más dura que en la actualidad, dado que durante mucho tiempo vivió en uno de los barrios más peligrosos de la provincia de Buenos Aires: Villa La Rana.



Allí, en uno de los asentamientos más riesgosos del Gran Buenos Aires, situado en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín, en donde nació y creció, Zulma ejerció la prostitución y tenía que defenderse de los ataques de los clientes que buscaban abusar de ella.



Según contó ella misma en varias ocasiones, antes de convertirse en mediática trabaja de cartonero y recorría las calles de Villa Ballester, en busca de cartones, diarios, chapas viejas, plomo, aluminio y elementos que le permitieran ganarse algo de plata en la reventa.





Zulma Lobato era altamente reconocida en su barrio, dado que su trabajo lo realizaba con un atuendo particular: solía arreglarse, luciendo una peluca y caminando sobre unos tacos.



En la actualidad, Zulma Lobato vive en una compleja situación de vulnerabilidad en la ciudad de Mar del Plata, en un lugar al que apenas pudo pagar con un trabajo relacionado a presentaciones, que le consiguió su manager, Lautaro Reyes.



Esos ingresos económicos no son suficientes para disfrutar de mejores condiciones de vida. Por esa razón, continúa buscando, de manera constante, cómo resolver las necesidades básicas. En ese sentido, el juicio ganado a Crónica le significó una gran ayuda.





Sobre la dificultad para sostenerse económicamente en una difícil situación personal, en la que tampoco ayuda la coyuntura de la crisis en el país, Zulma explicó: “Lo que hacía con Anabella Ascar lo miraba el país. Tengo una mísera jubilación y, con eso, no puedo vivir. No llego a fin de mes”.



Sin embargo, y pese a que su actualidad no es para nada favorable y no pareciera visualizarse un horizonte demasiado alentador, la mediática no pierda la sonrisa y suele mostrarse alegre en las calles marplatenses.