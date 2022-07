Dónde vive Zulma Lobato y qué piensa hacer con el dinero que le ganó a Crónica

Nunca fue fácil la vida de Zulma Lobato y, a pesar de haberle ganado un juicio a Crónica, su situación no es la mejor y su vida continúa muy marcada por una vulnerabilidad muy marcada.



La mediática supo protagonizar muchos momentos televisivos que sumaron puntos de ratings a los programas que visitaban, pero poco se le retribuía a ella. Hoy, más que nunca, atraviesa situaciones complejas.



En la actualidad, Zulma Lobato vive una compleja situación en Mar de Plata, que apenas pudo afrontar cuando hace unos meses su manager, Lautaro Reyes, logró conseguirle trabajo con una serie de presentaciones en la ciudad balnearia.





Sin embargo, aquellos ingresos económicos no fueron suficientes para situarla en un lugar con mejores condiciones de vida y, por esa razón, continúa buscando de manera constante cómo resolver necesidades básicas, circunstancia que podrá resolver de alguna manera con el dinero que ganó por el juicio a Crónica.



Hace un tiempo, Zulma explicó cómo su difícil actualidad en cuanto a su manera de sostener económicamente. “Lo que hacía con Anabella Ascar, ahí me miraba el país. Tengo una mísera jubilación y con eso no puedo vivir. No llego a fin de mes”, contó.



A pesar las situaciones complejas que le tocan atravesar en su vida en Mar del Plata, Zulma Lobato no pierde la sonrisa y continúa mostrándose alegre ante los ojos de sus seguidores en Instagram.





“Mis perros Akitas Kumas y Ayrton salieron a pasear junto a Zulma Lobato por la costa marplatense”, escribió su manager, Lautaro Reyes, en su cuenta de Instagram.



“Zulma es furor en Mar del Plata. Muchas gracias a todo el público que explotó las instalaciones de Clip Club para disfrutar el show de la estrella mediática. ¡Zulmita feliz!”, comentó Reyes.