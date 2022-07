Cuál es el verdadero nombre de Zulma Lobato

La vida de Zulma Lobato nunca fue fácil. De hecho, en la complejidad que ya representaba un día a día en la marginalidad, la mediática nunca terminó de aprovechar del todo su grado de fama para poder salir de ese estado de vulnerabilidad.



En una entrevista con Página 12, Zulma Lobato contó cómo era su vida antes de hacerse conocida en los medios y reveló, entre otros datos hasta el momento desconocidos, cuál es su verdadero nombre.



En un momento de esa charla el periodista le hace hincapié en que se consideraba como “él” al referirse a su versión del pasado. “Me doy cuenta que cambió todo. Cuando Cristina sacó la ley del cambio de identidad, fui al Registro Civil e hice el trámite, para la ley argentina soy mujer”, contó.





“Mi verdadero nombre es Zulma Nélida Dekleva, o sea, me llamo Zulma. No solamente como nombre artístico. Ese es mi nombre realmente”, explicó en la entrevista con el mencionado diario.



En ese sentido, ante la pregunta de qué es ser una figura, Zulma Lobato respondió: “Es una persona representativa. Es importante para la sociedad y para una; que la gente te siga”.



En otro tramo de esa charla, la mediática confesó cuál fue el día más feliz de su vida. “Cuando estaba haciendo los eventos, cuando viajaba. Viajé 13 veces en avión contratada, cuando tenía que ir a distintos lugares de las provincias era la persona más feliz. Estuve en Salta, en el Carnaval, fue algo muy lindo”, expresó.





Por último, Zulma habló de la ocasión en la que se enamoró, que, al parecer, sucedió sólo una vez en su vida. “Me enamoré cuando tenía 17 año del hijo del dueño de una quinta donde trabajaba. Tenía que darle de comer a los animales y las plantas del campo”, contó.



“Ahora no encuentro un prototipo de hombre. Siempre me gustan más jóvenes que yo, pero ahora no. Me gustaría un hombre de unos 40 o 50 años, pero no sólo en la cama, que me quiera como persona. No digo que la cama no sea importante, pero todo el tema espiritual es importante", concluyó.