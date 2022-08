Dalma Maradona mostró una foto de su parto y contó cuál es el delicado problema de salud que sufre

A pocas horas de la felicidad total, Dalma Maradona experimentó un terrible susto. La hija de Claudia Villafañe fue mamá de Azul, su segunda hija, pero a las horas se complicó el cuadro y debieron hacerle una transfusión de sangre porque estaba anémica y “sin fuerzas para levantarse de la cama”.

Todo esto lo contó ella mediante un posteo de Instagram en el que dio mucha tela para cortar y relató intimidades del nacimiento de Azul, en medio de la confusión de los medios y de la pelea con el novio de Verónica Ojeda.

"Todos los partos son diferentes, pero yo decidí repetir equipo porque son los mejores. Desde las ecografías con todas mis preguntas incluidas con el genial y paciente doctor Marcelo Domínguez hasta mi segunda cesárea", comenzó la hija de Claudia.

"Gracias a mi obstetra por el acompañamiento y por ser tan amoroso, Silvi la mejor partera del universo, aunque yo nunca haya tenido una contracción, Gabi Arias por ser la mejor instrumentadora y decirme en el medio de la cesárea QUE LINDA QUE SOS POR DENTRO", siguió.

"Al anestesiólogo que se bancó que le avisara que iba a llorar porque soy actriz y por ningún otro motivo. Gracias por traer al mundo a Azul con ese amor que se vibraba en el quirófano. No se volverá a repetir porque la fábrica está cerrada, pero sin duda los volvería a elegir", sumó.

"Capítulo aparte para la mano de marido potro que estuvo ahí COMO SIEMPRE. A mi mamá que sin vos no podría NADA, a mi hermana y a mi ángel de la guarda", cerró Dalma.

Pero después hizo otro posteo en el que dejó data: "Con ojeras y esta budita que asoma por ahí les cuento que hoy cumple una semana de vida mi segunda hija y una semana de vida para esta familia que crece".

"Por una situación ajena a mí, me vi en la necesidad de contar un hecho que me sucedió justo antes que me dieran el alta. Por suerte, ya me estoy ocupando y solo lo cuento por si a alguien le sirve mi experiencia", añadió.

"Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional (porque después me di cuenta de que no me podía levantar por mis medios de una silla)", cerró.