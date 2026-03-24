A 50 años de una discusión continua, el fuerte cruce entre Mariana Brey y Malena Pichot: "Gato anabolizado"

Los 50 años de la Dictadura en Argentina tuvo diversos protagonistas en sus críticas. El punto central de la reflexión se vio torcido nuevamente por ideas no compartidas.

Un 24 de marzo se vivió en Argentina nuevamente. Con un numero redondo, recuerdos intactos y un inconsciente colectivo presente, la memoria por la Verdad y la Justicia hablaron con el lema "Nunca más". Los 50 años trajeron nuevamente miradas cruzadas, si fueron 30 mil o casi 9.000, una discusión que parece no terminar jamás.

Quienes ingresaron de lleno en la incansable grieta fueron Mariana Brey y Malena Pichot. Durante la última edición del programa de la libertaria en Carnaval Stream, la morocha sostuvo la mirada oficialista con vehemencia.

"La mirada completa" Embed - A 50 años de una discusión intacta, el fuerte cruce entre Mariana Brey y Malena Pichot: "Gato anabolizado" Entre su discurso, Brey expresó: "Cuando algunos creen que las ideas se imponen con bombas, con miedo o con imposición, el resultado siempre es el mismo, destrucción. Y eso no es pasado solamente".

Luego, continuó: "Argentina cambió, creció, aprendió. Muchos de los argentinos aprendimos, el Estado aprendió frente a esto. Hoy la democracia no se discute, estamos en democracia. Y el que no lo entiende así queda afuera de esta Argentina, afuera de la historia".

"Porque el futuro no se construye con odio, ni con violencia, ni con relatos incompletos. Hay que contar la historia completa. Se construye con verdad, con memoria y con límites claros. Nunca más es para todos sin excepciones", culminó su relato.