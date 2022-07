Ivana Nadal contó su drama con Estados Unidos: "Me revocaron la visa porque..."

Fue una de las noticias del momento: "Ivana Nadal puso sus cosas en venta y se quiere ir a vivir a los Estados Unidos", dijo casi todo el mundo. Pero, a los pocos días, y mientras ella todavía estaba por aquellos tierras, ocurrió lo peor. Desde el país de "Donald Trump" le dijeron que no. Y Ivana Nadal regresó a pelearla al Buenos Aires.

Ahora, casi medio año después de aquel incidente, la morocha dio la cara en el programa del Pollo Alvarez, y contó que está haciendo de su vida (puso su cuerpo con todo para una plataforma de contenido erótico). Y además se metió de lleno en sus días en USA.

Todo comenzó con una pregunta del siempre picante Carlos Monti: “¿Cómo te llevás con los medios?", que le dio el pie para que tome revancha de lo que fue un mal accionar de la prensa, según su óptica.

“En aquel momento estaba pidiendo un contacto para ver si podía acceder a algún turno. Fui mil veces a Estados Unidos, una de esas fue para fin de año, que estuve 10 días y volví. Mi idea era viajar entonces estaba vendiendo cosas, vendiendo el departamento, moviendo…”, reveló.

“Mostré que estaba a la venta. Pero jamás dije que me iba a vivir a otro lado o erradicarse del país. O sea, no existe eso. Ya tenía la visa y como los medios dijeron que me iba a ir del país a vivir allá me la sacaron. Estaba en mi casa tomando mates y me llega un mail diciendo que me la sacaban”, contó Ivana con algo de bronca.

"¿Crees que todo fue culpa de los medios?", insistió el mismo Monti. “Supongo. Cuando fui a la embajada, llegué y pregunté por qué me la sacaban y me contestaron: ¿Y por qué creés que te la sacamos? La realidad es que me mandaron un mail donde no me dijeron por qué, sólo que me revocaron la visa”, explicó.

“Puedo volver a aplicar en algún otro momento para volver a sacar la visa nueva, pero me sacaron la que tenía. Creo que no es el primer caso en que pasa. Trato de hacer mi vida sin opinar de nadie, pero me salió todo mal”, cerró Ivana.