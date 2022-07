Qué le dijo Jorge Rial a Romina Pereiro antes de su debut con Ariel Rodríguez Palacios

Después de muchas idas y vueltas, Romina Pereiro se sumó a Ariel en su salsa, el nuevo ciclo de Ariel Rodríguez Palacios en la pantalla de Telefe. En un primer momento se pensó que su ausencia en el ciclo tenía que ver con su divorcio con Jorge Rial y las fuertes influencias del conductor en la TV. Sin embargo, después se conoció que todo fue por un tema económico.

"Al principio cuando decidimos que íbamos a esperar cómo maduraba el programa me preocupé un poco, pero siempre tuvimos buen diálogo con el canal y supimos organizarnos", señaló la nutricionista en diálogo con La Once Diez.

Y agregó: "A mi me estresó mucho el run run porque cuando no se habla de lo que hago yo en el laburo me estreso y me incomoda. Pero bueno le bajé el tono explicando simplemente lo que sucedía".

El mismo día que se incorporó al ciclo, su ex estrenó su programa en C5N. ¿Qué le dijo Rial a Pereiro antes del debut? Él le deseó buenos augurios y ella a él. "Nos deseamos suerte mutuamente, estamos bien. Fue mi marido y nos queremos mucho”, confesó.

"Una separación es fuerte para cualquiera, fue muy duro pero tengo la suerte de tener buenos amigos, amigas, familia", reveló y sumó: "El mejor consejo que me dieron fue no mirar la tele, y no engancharme en nada de las redes sociales".

Jorge Rial y Romina Pereiro

Por último, reconoció: "Yo tengo dos hijas grandes que ya tienen edad para mirar portales y no les gustaron muchas de las cosas que leyeron, pero es clave el diálogo".