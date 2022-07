Qué opinó Josefina Pouso sobre el divorcio de Jorge Rial y Romina Pereiro

Luego de que Jorge Rial hiciera pública su separación con Romina Pereiro, se lo vinculó con Josefina Pouso. Es que a los dos se los vio juntos en España y comenzaron los rumores. Al parecer, tuvieron algo fugaz y ahora no estarían juntos.

Josefina Pouso

En estos días, finalmente el periodista y la nutricionista firmaron los papeles de su divorcio y quien opinó sobre el tema fue la panelista. "¿Te sorprendió enterarte del divorcio entre la persona con la que vos saliste y su ex pareja?", le consultó Juan Etchegoyen.

Pouso, respondió: "No, si estaban en tratativas. A parte, yo sabía que estaban separados hacía rato. No, ¿por qué me llamaría la atención?".

"No, porque justo volvieron del viaje. Son cosas que tardan bastante tiempo y acá se dio todo muy rápido", expresó el comunicador. "No, no me sorprendió en lo más mínimo. No me tendría por qué sorprender tampoco", sumó ella, tratando de mantenerse al margen.

Sobre su vínculo con el ex conductor de Intrusos y todo lo que se habló, indicó: "Los protagonistas estábamos diciendo ‘no somos pareja’. Nos vimos un par de veces. Nos pareció copada esta idea, porque somos gente grande".

Y acerca del trato que se hizo en los medios, Pouso expresó: "Me incomodó cuando empezaron a buscarle el pelo al huevo a mi persona, a ver qué tan mala mina podía llegar a ser yo, o qué tan oscura, o qué había ahí detrás de esta mina que parece copada, para poder tener más horas de aire".