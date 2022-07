Militta Bora disparó contra sus compañeras de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos continúa dando temas de qué hablar. Y si bien son pocos los que quedan dentro del reality de eltrece, quienes están afuera generan grandes revuelos con sus dichos. Ahora, quien desató una polémica con lo que expresó fue Militta Bora. La cantante no se calló nada y disparó contra Kate Rodríguez, Majo Martino y Matilda Blanco.

La artista las responsabilizó por sus declaraciones en relación a la "animosidad" que cayó contra "La Familia", y en particular contra Emily Lucius. "A mí me duele, y si bien fuera de cámara te piden disculpas, te dicen que es un personaje. Pero ellas como comunicadoras promueven eso. Y están arengando esa condena y perjudican a gente que la pasa muy mal", señaló en diálogo con La Once Diez.

Emily Lucius

Y sumó: "Después hay personas que disfrutan de esa condena, de ese maltrato y hay que aflojar también en las declaraciones. Entre compañeros tampoco está bueno estimular esa ira, hay que aprender a ser solidarios y más tranquilos entre todos. No está bueno esto de estigmatizar".

"Yo hablé personalmente con varios compañeros que con tal de seguir en el candelero, tratar de conseguir un trabajo de panelista... Al seguir alimentando el tema incentivan la violencia y la indignación. Están hasta estigmatizando la producción del programa que no permitiría que crezca tanto este bullying", expresó al aire.

El Hotel de los Famosos

Acerca de la campaña en contra de "La Familia" que se generó en las redes sociales, sostuvo: "No me sorprende lo que pasó porque pasó en torno a un montón de personas. Yo lo ví armarse a todo ese hating y a mí también me cayó un poco. Creo que con toda la miseria que se está viviendo la gente proyecta todos sus traumas y carencias en la ilusión que le generan estos personajes".