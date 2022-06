Tras su salida de El Hotel de los Famosos, Militta Bora no se calló nada

Militta Bora se despidió de El Hotel de los Famosos y tras su salida, no quiso callarse nada de lo que sucede en el reality más visto de eltrece. Desde hace días, se habla sobre Locho Loccisano y el supuesto bullying que recibe de sus compañeros. Acerca de esto, expresó: "Es medio forzado en un momento el papel de Locho, él genera escenas yéndose a comer solo. Una persona viviendo en un hotel de lujo, que eso sea un trabajo y que se puede ganar 10 palos no es una víctima".

Y, en diálogo con La Once Diez, añadió: "Veía que repetía cosas, que cuando se movían ciertas cámaras arrancaba a alimentar su personaje. Yo tuve una charla con él, y no salió en la tele, pero se la pasa hablando de plata, no es un pobrecito inocente, es un agrandado, es medio desubicado".

"Capaz está hablando de otra cosa, y cuando arranca a moverse la cámara, forzadamente, arranca ‘no aguanto más, me quiero ir’ por eso le dije que se vaya, que no tenía porque aguantar tanto mal trato. Y me dijo que quiere ser ‘el abanderado del bullying’, me lo dijo en esa conversación, quiere jugar esa carta", continuó.

Locho Loccisano

Acto seguido, contó su experiencia personal. "Yo fui víctima de cyberbullying real. Eso no es bullying es un reality show guionado a través de la edición y de la producción. Bullying real es lo que recibí yo en las redes por no chuparle las medias al personaje que hace Locho, que es un especialista real de Reality show, que ya viene haciendo el personaje de la víctima hace varios realitys".

Finalmente, manifestó: "Yo también decía porqué tanto ensañamiento contra él. Pero cuando entré vi que hay actitudes de él adentro que no se ven, hasta ha puesto en riesgo el laburo de personas de atrás de cámara por hacer cosas que no se pueden hacer".