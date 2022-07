El maldito vicio al que Benjamín VIcuña le empezó a ganar

El actor chileno Benjamín Vicuña está transitando un importante cambio en su vida personal, ya que está ganándole la batalla a un vicio que está cerca de abandonar: el cigarrillo.



Sobre esto, Vicuña se mostró muy emocionado por una charla que mantuvo con su hijo Bautista, quien celebró el resultado que está logrando su papá con mucha voluntad para dejar de fumar.



En este contexto, el actor chileno contó cómo fue la charla íntima que tuvo con su hijo mayor. “Como los pibes reciben, reciben todo y saben perfectamente de qué se trata la vida”, comentó.





“El otro día me manda un mensaje y me dice: ‘Papá, hace mucho que no te veo fumar…’. Me genero emoción”, agregó el actor en el mismo diálogo con el medio Teleshow.



“No fumo tanto, por ahí un pucho, pero ya no estoy fumando”, aseguró Benjamín Vicuña, quien además reveló cómo continuó el mensaje alentador de su hijo Bautista.



“Bueno, pa, te felicito. Te amo”, contó Vicuña sobre el cierre del mensaje de su hijo, que supo conmover a su padre en medio de una batalla por dejar de fumar, la cual viene ganando, según contó el actor.





Es algo habitual que Vicuña comparta cómo se conmueve con acciones de sus hijos. Así fue como hace unos días se dejó derretir por completo con un tierno mensaje de Magnolia, la hija que tiene con La China Suárez.



“Dime lo que querías decir”, le planteó Vicuña. “Te amo mucho”, le respondió Magnolia, con su tierna voz. La respuesta de su hija hizo que Benjamín se enterneciera, situación que compartió con sus seguidores en Instagram.