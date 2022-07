El sorpresivo comentario de Eli Sulichin a Benjamín Vicuña en plena entrevista

Benjamín Vicuña le brindó una entrevista a Diego Poggi para sus redes sociales. El actor se refirió al final de la tira El primero de nosotros (Telefe) y en medio de la charla recibió un particular comentario de su novia Eli Sulichin.

Cuando estaban por cerrar la nota, el periodista le preguntó a Vicuña con quién estaba y él contó que con su pareja. Luego de decir que se encuentra en un gran momento, Eli lo interrumpió desde un costado. "Me dice que pida helado". Pero luego reveló el verdadero consejo de la rubia: que se despida de la gente.

"Me dice que pida helado. No, me dice que me despida de la gente. Y es verdad. Le quiero agradecer a todas las personas que están bancando a esta hora, que bancaron todos estos meses. Les quiero agradecer de corazón. Yo sé cómo disfrutaron la historia, cómo la vivieron y cómo la bancaron", cerró el actor chileno.

Recordemos que la semana pasada, Vicuña se refirió a los sentimientos que surgieron en él con el final de la serie, al asegurar que "todo el mundo está tocado por el dolor".

"Si nos remontamos a lo que fue la pandemia, estábamos todos en una situación muy difícil, no sólo en lo laboral, sino también en lo personal. Lo que vivimos todos: la incertidumbre, estar a flor de piel, esa herida abierta, ese miedo a lo desconocido", expresó Vicuña en diálogo con Teleshow.

"Aparece este guion, que después de 20 años siento que es algo diferente, inusual, arriesgado. Me pareció muy potente y que tenía sentido contarla hoy", explicó sobre el proceso de construir su personaje.

"El tema del cáncer nos toca, ya sea desde algún amigo, hermano, familiar. Entonces, fui buscando, conociendo, escuchando diferentes experiencias, anécdotas y formas de vivir un proceso así, tan difícil y tan doloroso, pero a la vez tan luminoso", agregó Vicuña.