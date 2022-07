Benjamín Vicuña confesó qué sintió con el final de El Primero de Nosotros: "Trato de esquivar algo..."

Benjamín Vicuña habló a corazón abierto sobre los sentimientos que surgieron en él con el final de El Primero de Nosotros, la serie de Telefe, al asegurar que “todo el mundo está tocado por el dolor”.



La ficción cuenta la historia de un grupo de amigos, todos atravesados por distintas problemáticas, que se ven conmovidos cuando Santiago (el personaje de Vicuña) recibe el peor de los diagnósticos: tiene un tumor cerebral.



El centro de la escena en la historia interpela al espectador sobre sus emociones más profundas, básicamente por lo que dice Vicuña, sobre que todas las personas están atravesadas por el dolor en algún momento de la vida.





Las palabras de Vicuña no son casuales, ya que en 2012 debió afrontar la tremenda pérdida de su hija Blanca, que partió a los seis años. Lejos de caer en el golpe bajo, el actor habló con cautela y mucho respeto.



“Si nos remontamos a lo que fue la pandemia, estábamos todos en una situación muy difícil, no sólo en lo laboral, sino también en lo personal. Lo que vivimos todos: la incertidumbre, estar a flor de piel, esa herida abierta, ese miedo a lo desconocido”, expresó Vicuña en diálogo con Teleshow.



“Aparece este guion, que después de 20 años siento que es algo diferente, inusual, arriesgado. Me pareció muy potente y que tenía sentido contarla hoy”, explicó sobre el proceso de construir un personaje tan sentido.





“El tema del cáncer nos toca, ya sea desde algún amigo, hermano, familiar. Entonces, fui buscando, conociendo, escuchando diferentes experiencias, anécdotas y formas de vivir un proceso así, tan difícil y tan doloroso, pero a la vez tan luminoso”, consideró Vicuña.



“Estoy muy contento con que pueda acompañar a muchas personas que están viviendo esto y que sea un gesto de dramatizar algo que es muy complejo de aceptar y asumir, como la enfermedad”, comentó Vicuña, que además dijo que en esa idea se incluye a la muerte. “Hasta para darte una entrevista trato de esquivar algo que deberíamos decir con todas sus letras porque es parte de la vida”, concluyó.