¿El Primero de Nosotros tendrá una segunda temporada? Esto dijo la autora

El Primero de Nosotros finalmente llegó a su capítulo final en Telefe. La tira, protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián De Santo y Mercedes Funes, gira entorno a un grupo de seis amigos que recibe la mala noticia de que uno de ellos padece una enfermedad terminal.

"El final tiene el espíritu que mantuvo durante toda la ficción que es la verosimilitud, conmovedor, pero no engaña, no desilusiona, no defrauda, es coherente y a la altura de lo que contamos desde el primer día”, indicó Romina Moretto, la coautora, y agregó: "Y aún así es luminoso, y mira hacia adelante".

Sobre la posibilidad de una segunda temporada, en diálogo con La Once Diez, expresó: "Está ahí hablado pero no hay nada definido. Yo leo muchas cosas que publican en los medios y la verdad que inventan, no quiero engañar a los espectadores, no hay nada definido".

Romina Moretto y Benjamín Vicuña

Además, al aire, confesó que se sintió atraída por una de las tramas y que le gustaría realizar un spin off. "Particularmente la historia de Valeria me convoco mucho, y me conmovió porque siempre me resultó apasionante la decisión de no ser madre y de ser madre y por adopción. Trabajé y tuve encuentros con muchas mujeres que confiesan los pasos, los miedos, las salidas, las visitas", señaló.

Y sumó: "Siempre lo vimos hasta como un spin off la historia de Valeria y la adopción, pero si eso no se hace es algo que me gustaría contar y desarrollar como también la historia de las mujeres que no quieren ser mamás".