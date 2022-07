Betina O'Connell contó cómo fue su relación íntima con Luis Miguel: "Cuando venía a la Argentina me..."

La actriz Betina O’Connell estuvo presente en el programa Vivo Para Vos, conducido por Julián Weich y Carolina Papaleo, quienes le propusieron hacer un repaso por su carrera en la actuación.



En este contexto, recordó cuando en el año 1993 protagonizó el legendario videoclip de la canción Suave, de Luis Miguel. La actriz comentó que fue raro porque en ese entonces ella estudiaba la carrera de abogacía y hacía castings para mantenerse económicamente.





“Me llamaron para el casting y no lo hice porque no tenía fe en quedar en un video para Luis Miguel. Tenía que rendir unas materias y decidí faltar”, comenzó contando Betina.



“Me vieron ahí y me eligieron. Era el destino evidentemente”, agregó la actriz, que terminó participante de una inesperada manera en uno de los videoclips más conocidos y vistos del popular cantante.



“Fue una experiencia divina. Él era muy joven, tenía 23 años. Así que lo conocí en una etapa muy buena. Aunque ahora viendo la serie me doy cuenta de que no sé si era tan buena, en realidad”, comentó.



Además, sobre la consulta de Juilán Weich sobre cómo siguió la relación con Luis Miguel, Betina O’Connell contó: “Al tiempo de la filmación, cuando él venía a la Argentina me invitada a sus recitales”.





“Ahora, con el tema de la serie, se revivió un poco toda aquella historia. Me da cosa todo lo que le pasó en su vida”, opinó la actriz sobre los detalles que se conocieron sobre la vida del músico con la producción de la serie.



“Pasaba por momentos muy duros, pero él no lo reflejaba. Fue una persona amorosa con nosotros. Grabamos muy bien el videoclip, fueron unos días muy lindos en Acapulco. Tengo un recuerdo muy bueno de él”, había comentado hace un tiempo.