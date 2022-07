La terrible revelación de Pablo Alarcón: "Me vinieron a buscar para matarme"

El actor Pablo Alarcón brindó una entrevista en la que habló de exilio de la Argentina durante la dictadura cívico militar y reveló una increíble historia de cuando los militares llegaron a su casa a buscarla a él y a su mujer.



En diálogo con Right Now, el programa de Julieta Camaño en C5N, Alarcón recordó una situación en la que su figura de reconocido actor de telenovelas le salvó la vida a él y a su esposa.





“Me vinieron a buscar para matarme o para llevarme, a mí y a mi mujer, me hace darme vuelta para pegarme un tiro. Me pregunta cómo me llamo. ‘Pablo Alarcon’, le digo. Y yo en realidad me llamo Rodolfo”, comenzó contando.



“Entonces me dice: ‘Vos sos el que trabaja en televisión. Menos mal que no te hice nada. Si te llego a hacer algo, mi mujer me mata, con lo que te quiere a vos’. Así que ahí me pidió que le firmara un autógrafo. Así zafamos”, agregó con una sonrisa el actor.



Luego de ese episodio, el actor y su esposa decidieron irse de la Argentina con destino a Italia, en donde cuenta que los comienzos no eran nada fáciles por la dificultad de conseguir trabajo, pero que con el tiempo la situación fue mejorando.



“Después de eso, me fui a Italia. No se conseguía trabajo. Me puse a vender en la calle. Primero cosas que hacíamos nosotros y después comprábamos y vendíamos. Hasta el día de hoy hago artesanías todavía. ropa, pelucas, collares”, reveló Pablo Alarcón.





Por último, contó que, si bien era considerado uno de los principales galanes de la década del 80 en la televisión argentina, su objetivo primordial era el de vivir de lo que más le gustaba, la actuación.



“Yo lo que quería en ese momento era laburar de actor, no de galán. Era rubio, de ojos claros. Tenía algunas cartas buenas, que con el tiempo se me fueron cayendo”, concluyó, entre risas, Pablo Alarcón.