Fulminante revelación de Pablo Alarcón sobre Verónica Castro

En 1983, Pablo Alarcón protagonizó junto a Verónica Castro la telenovela Cara a Cara. Sin embargo, su experiencia con la actriz mexicana no le dejó buenos recuerdos. Y así lo manifestó durante su visita en Al la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

"Trabajaste con Verónica Castro y te llevaste muy bien", afirmó la conductora del ciclo, a lo que el actor respondió con un claro gesto negativo. "Mirá, no sé por qué me enojé...Era la época en que yo me enojaba", dijo tratando de justificarse. Entonces, desde el panel quisieron saber si no hubo un romance entre ellos. Pero Alarcón fue contundente: "No, nada. Me llevé más o menos. Tuvimos algunos problemitas, de todo tipo. Creo que el ego primó sobre todas las cosas, sí. Ella era especial. No digo que sea una mala persona, de ninguna manera, porque no la conozco. Trabajé ocho meses y me fui de la novela porque no aguantaba", explicó.

"Había cosas que tenían que ver con los caprichos de una estrella. Lo que pasa es que, para ser estrella en esa época, se tenía que ser muy caprichosa. Los caprichos los tenías que tener si eras estrella", aseguró Alarcón sobre lo que le molestaba de Verónica. Y agregó: "Por eso yo me fui dos veces, ¡fue un capricho!".

Pablo Alarcón y Verónica Castro protagonizando "Cara a Cara" en 1983.

Finalmente, el actor hizo reconoció que era una época fuerte de su carrera, lo que le permitía tomarse esas atribuciones. "Yo venía de afuera: ya había estado en Italia, venía de Puerto Rico contratado por una empresa para hacer una novela y me tenía que ir otra vez...Era una época de muchísimo trabajo y me iba muy bien a mí".