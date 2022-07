A dónde se fue a vivir Catalina Artusi, ex "Chiquititas"

Apenas seis años tenía Catalina Artusi cuando hizo su primera aparición en televisión. Fue en Ricos y Famosos. Al mismo tiempo, estaba contratada por una agencia que realizaba publicidades. El gran salto lo dio con Cris Morena, cuando la convocó para “Chiquititas”.



Luego, llegó Verano del 98 y Floricienta. A los 18 años dejó su carrera a un costado y se fue a vivir al exterior con el ex futbolista Juan Manuel Torres. Con él tuvo a su único hijo: Bacco.



A raíz de un litigio judicial por incumplimientos, decidió volver a Mar del Plata en medio de la pandemia. No obstante, volvió a picarle el bichito de lo artístico y, con ganas de volver al ruedo, decidió irse a vivir a México, para retomar su carrera.





“En este momento estoy en México, no hace mucho tiempo. Pasó que ya no estoy en pareja y, además, perdí el miedo y me animé. Acto seguido de eso, se dio la oportunidad de poder venir por trabajo y aproveché para hacerlo”, contó Catalina en diálogo con Pronto.



“La vida acá es muy linda, se aprovecha mucho todo. Extraño a mi familia y amigos, pero de a poco me voy acomodando. De todas formas, voy a volver a la Argentina. Tengo que volver”, agregó la actriz.



Al momento de mirar hacia atrás, Catalina recuerda sus años de actuación. “Estoy acá porque quiero volver a eso. Te confieso que estoy en un momento de mi vida que quiero hacer lo que me hace feliz después de haber pasado por tantas cosas en mis 32 años”, comentó.





“México me estaría dando la oportunidad. Así que en eso estoy, esforzándome para que eso suceda. En breve empiezo clases de neutro en Televisa para poder seguir encaminándome y perfeccionando para poder actuar en telenovelas de acá”, explicó Artusi.



“Yo estoy acá por mi familia. Ellos me apoyaron en el momento en el que dudé. Hoy estoy agradecida a la familia que tengo, mi mamá, que la amo y siempre me ayuda y me apoya en todo. No sé qué haría sin ella, la verdad. Mi papá, mis hermanos, mis amigos. Todos fueron parte de este cambio que hice”, concluyó.