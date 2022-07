Soledad Pastorutti se emocionó al hablar de sus hijas en "La Voz Argentina"

Soledad Pastorutti se emocionó y no pudo contener las lágrimas al escuchar la canción “índigo”, de Evaluna Montaner y Camilo, en las batallas de “La Voz Argentina”, más precisamente en el team de Ricardo Montaner.



La emotiva canción tocó el corazón de todos, pero principalmente a Soledad Pastorutti, quien fue la que menos logró disimular las sensaciones de emoción que produjo la canción en ese momento.





La cantante recordó a sus hijas Antonia y Regina, fruto de su amor con Jeremías Audoglio. “No podía parar de sentirme identificada con la letra, con lo que me pasa con mis hijas. ¡Qué milagro la verdad, realmente!”, expresó La Sole.



“Yo soy una mamá que trabaja, que va ay viene todo el tiempo y es muy fuerte escuchar esta letra. Es muy distinto el sentido de la canción cuando uno tiene hijos”, agregó Pastorutti.



“No puedo evaluarlos porque se me viene la imagen de mis hijas y de lo maravillosa que es la canción. Los felicito porque si pasó eso es porque no hubo nada grave en ustedes”, comentó la jurada de “La Voz Argentina”.



“Si fuera una canción con ritmo, hay otras cosas para ver. Pero cuando uno sabe la historia de la canción, a quién va dirigida, es distinto. Perdón. No los evalué, sólo los sentí. Y estoy segura que la gente del otro lado lo vivió de la misma manera”, concluyó La Sole.





Antonia, de 12 años, y Regina, de 9, son las hijas que Soledad Pastorutti tiene con Jeremías Audoglio, con quien se casó en el año 2007 luego de un largo tiempo de romance. Tres años después llegó la primera de sus hijas.



Hace un tiempo, al hablar de sus hijas, reveló: “Ellas estudian piano, canto y danza. Incentivo mucho el arte en ellas, toda persona debería hacer algo artístico. Lo que sí les digo es que no significa que tengan que vivir del arte y que sea fácil vivir del arte”.