La acción de Lali Espósito que desató furiosos insultos de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

En la noche del jueves, se vivió un picante momento cuando Lali Espósito bloqueó a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina, para que un joven participante no tenga opción de irse al equipo de la popular folklorista.

La situación se dio cuando Iván Papetti, de 18 años, interpretó una notable versión del clásico Love me tender, de Elvis Presley. A pocos segundos de comenzar la performance, Soledad Pastorutti presionó el botón para girar su silla. Acto seguido, Lali Espósito hizo lo mismo pero también bloqueó a su compañera.

“Que mala que es, me bloqueó”, murmuró la Soledad mientras el joven todavía cantaba, sin embargo Lali se mostró embelesada con el concursante y no acusó recibo de las palabras de su colega.

Tras la finalización de la canción, Pastorutti se dirigió amenazante a la silla de Espósito, quien se defendió diciendo: “Son las reglas del juego”. Lamentándose por la acción de intérprete de Disciplina, la artista de Arequito le dijo a Iván Papetti: “Eso quiere decir que no vas a venir a mi equipo. Con lo que me gusta lo que hizo”.

Mientras tanto, Lali Espósito argumentó: “Por lo mismo que vos te diste vuelta, me di vuelta yo, que es él...”. Entonces, viendo el potencial del joven en La Voz Argentina, Soledad Pastorutti insultó: “Él es el ganador de La Voz Argentina, la pu... madre que lo remil parió”.

No conforme con eso, luego la artista redobló: “Ponele todos los pi pi pi que quieras. La pu... madre que lo remil parió”, exclamó mirando a cámara.

Finalmente, Soledad Pastorutti le dio la bienvenida al joven a La Voz Argentina y le dijo: “Yo lo único que quiero que sepas es que me encantó lo que hiciste, fue increíble. No quiero saber tu nombre porque me va a doler, porque mi amiga personal, que no es más mi amiga, me bloqueó”.