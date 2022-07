El osado look de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina que encendió la pantalla

Tras finalizar las "audiciones a ciegas", los integrantes del jurado de La Voz Argentina (Telefe) finalmente pudieron cambiar su look y Soledad Pastorutti sorprendió a todos con un osado outfit que encendió la pantalla.

De esta manera, en el inicio de las "batallas" entre los participantes de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti irrumpió con un vestido corto plateado de lentejuelas, completando su conjunto con unas sandalias de tacón.

Soledad Pastorutti lució espléndida en La Voz Argentina.

“Batallas, nueva etapa de La Voz Argentina #TeamSoledad”, escribió Pastorutti en epígrafe de un posteo en el que compartió postales de su look. Entre los miles de likes que cosechó la publicación se destacaron comentarios de colegas como Natalia Oreiro, quien expresó: “Opaaaaa”, y Catherine Fulop que no dudó en enfatizar: “Eres un fuego”.

El look de Solead Pastorutti en La Voz Argentina que cosechó suspiros.

Con 41 años, Soledad Pastorutti tiene una extensa carrera que se ha encontrado una nueva legión de seguidores con su participación en La Voz Argentina. Sin embargo, tras agotadores años de giras y grabaciones, recientemente la cantante hizo una declaración que preocupó a sus fans.

“Trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades. He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a los 12 años y ya siento mi desgaste”, confesó Pastorutti en una entrevista.

De momento, la artista disfruta un gran momento de popularidad, con multitudinarias presentaciones a lo largo y a lo ancho del país y su destacada participación en La Voz Argentina.