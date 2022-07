La reacción de Claudia Villafañe cuando vio al novio de Verónica Ojeda en tv: “Casi rompo la tele"

La novela de la herencia de Diego Maradona parece no tener fin, y ahora se abrió un nuevo capítulo en donde el novio y abogado de Verónica Ojeda acusó a Claudia Villafañe de quedarse con parte del dinero.

Esto ocurrió en medio de una nota que Jorge Rial le hizo a Mario Braudy, en donde la pareja de Ojeda afirmó que Claudia tiene una relación con Sebastián Baglietto, encargado de administrar la herencia del astro mundial.

"Las cosas que no se hicieron fueron por un pedido de Claudia a Baglietto. Ella es amiga y socia de Gabriela Galaretto, la pareja del administrador", lanzó el letrado Braudy. Además agregó que hay un faltante de dos millones de dólares de una cuenta de Maradona en Suiza.

Sin embargo, la madre de Dalma y Gianinna sorprendió a todos cuando recogió el guante en la emisión de viernes de LAM. Mientras la mayor estaba dándole una entrevista a De Brito, ella irrumpió, tomó el teléfono y respondió sobre el tema.

“Me da mucha bronca todo esto. Casi rompo la tele de la bronca cuando lo vi", exclamó la empresaria, a lo que sumó: "Voy a tratar de resolver todo en la justicia. Lo que diga de mí que lo demuestre, que me diga de dónde lo sacó".

En medio de la charla que tenían, Claudia dio sus motivos por los cuales decidió salir a hablar, cuando ella siempre evita hacerlo. “Me acusan siempre a mi porque no hablo. Al no salir a contestar deben pensar ‘vamos a echarle la culpa a Claudia, total no contesta’”, afirmó.

Además, Villafañe se sorprendió de los dichos de Braudy cuando todos los herederos estuvieron de acuerdo con la contratación de Sebastián Baglietto como administrador. Incluso contó que le mandó un mensaje hace un tiempo agradeciéndole por recibirlo, que él estaba para sumar y no para restar.

Con estos dichos, Claudia le escribió a la pareja de Ojeda y le preguntó de dónde había sacado la información de que ella había sido la responsable del dinero faltante porque iba a tener que demostrarlo, aunque no recibió respuesta.