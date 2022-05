Verónica Ojeda reveló cómo fue el pacto que hizo con Claudia Villafañe: “Ella sabía…”

Los Martín Fierro se transformaron en un caldo de cultivo de un sinfín de situaciones, de toda índole, con conflictos y sobre todo por el brote de coronavirus que salpicó hasta Mirtha Legrand. Más allá del glamour, la fastuosidad y la trascendencia de la gala, que regresó tras dos años, surgieron múltiples polémicas.

Dentro de las situaciones álgidas se distinguió lo que aconteció con el mentado homenaje a Diego Maradona, que distó de la emotividad esperada, y sobre todo que desató una problemática mayúscula, porque Verónica Ojeda se montó en cólera por la negativa a que Dieguito Junior subiera al escenario.

Llamativamente, a último momento la organización le prohibió al hijo menor de El Diez poder disfrutar de ese momento, para el cual se había preparado un discurso para agradecer. Así, Verónica denunció en los medios que existió una mano negra que confabuló contra su hijo.

En ese raid de declaraciones, Ojeda le brindó un móvil, desde su casa en Ezeiza, a Intrusos en el que aportó más pormenores y sobre todo desarrolló su teoría, su lectura de lo que verdaderamente cree que aconteció con su pequeñín.

De esta manera, la ex de Diego Maradona habló de Claudia Villafañe: “Me dijeron que ‘por motivos familiares’ Dieguito no iba a poder subir. Yo les dije que no había ningún problema familiar pero nunca me dijeron qué motivos eran. Con Claudia y las chicas nos tenemos un respeto, y de hecho he hablado con Claudia en días anteriores, y ella también sabía que Dieguito iba a subir”.

Verónica se animó a revelar que había llegado a un pacto con la ex MasterChef: “No sé si está bueno contarlo, pero para aclarar que Dieguito iba a subir porque hablamos de la posibilidad de que el nieto (por Benjamín Agüero) pueda subir con Dieguito. Yo le dije que hable con la mamá para ver si era posible porque hubiera sido genial, muy emotivo”.

“Las dos hablamos, la idea estaba y sabíamos que Dieguito iba a subir al escenario. No sé qué pasó después, que hubo una mano negra de parte de la producción de Telefe, o no sé qué pasó, pero dijeron que Dieguito no subía”, exclamó la pareja de Mario Braudy.

En cuanto a su idea para apoyar a su hijo en el instante que se parara frente al salón, Ojeda esepcificó: “Habíamos armado para que Dieguito suba solo y yo iba a estar al costado por si él se trababa o se ponía nervioso o no le salían las palabras, y yo iba a estar abajo para guiarlo”.