Verónica Ojeda redobló su indignación con Telefe por el homenaje a Diego Maradona: "Fue una falta de respeto total"

Tras algunas declaraciones radiales, Verónica Ojeda redobló su indignación con Telefe por el homenaje a Diego Maradona en los premios Martín Fierro. La expareja del Diez despotricó por el ninguneo a su hijo, Dieguito Fernando, a quien le negaron subir al escenario.

“Fue una falta de respeto total y absoluta. Se burlaron de Dieguito que solo tiene nueve años”, aseguró Ojeda en un móvil con Intrusos (América). Durante la transmisión, ella ya se había mostrado enojada porque la ubicaron junto a su hijo en la mesa del fondo, pero luego estalló cuando desde la producción de Telefe le dijeron que el niño no podría subir al escenario.

Verónica Ojeda contó que estuvo preparando al hijo que tuvo con Diego Maradona durante días para el emotivo tributo. Además, detalló que el pequeño había preparado unas lindas palabras para homenajear a su padre.

Además, la exmujer de Maradona se encargó de remarcar que la desconsideración llegó de parte de Telefe y no de APTRA. “Me dio mucha tristeza porque Dieguito tiene 9 años y fue una falta de respeto total y absoluta, no de APTRA porque APTRA se portó super bien”, aseguró.

Sobre la explicación que recibió por parte de Telefe de no dejar que Dieguito suba al escenario, Ojeda detalló: “Me dijeron que ´por motivos familiares´ Dieguito no iba a poder subir. Y yo le dije ´¿qué motivo si no hay problemas familiares´? Al contrario, no hay ningún problema. Me dijeron ´no sube Dieguito ni nadie´”.

Finalmente, Verónica Ojeda sentenció: "Con Telefe no quiero saber absolutamente nada. Telefe se portó super mal con un nene de nueve años, siendo el hijo de Diego Armando Maradona, al que le estaban haciendo un homenaje. Si alguien de Telefe nos está viendo me encantaría que aclaren esto. O que alguien le aclare a Dieguito".