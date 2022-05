Verónica Ojeda disparó contra los premios Martín Fierro: "Son tremendos hdp"

Este domingo se llevó a cabo la entrega de los Premios Martín Fierro 2022. Dentro de la ceremonia hubo un emotivo momento dedicado a homenajear a Diego Maradona por su paso en la televisión al frente de La Noche del 10. En este contexto, Verónica Ojeda fue invitada a participar de la gala junto a su hijo Dieguito Fernando y su pareja, el abogado Mario Baudry. Pero a último momento el tributo se limitó a un video y nadie subió al escenario.

Ahora, en diálogo con Argenzuela, el ciclo radial que conduce Jorge Rial en Radio 10, Ojeda rompió el silencio y se mostró indignada por lo ocurrido. "Yo lo tuve que preparar a mi hijo para que subiera al escenario, esa era la idea, yo estaba muy agradecida", comenzó relatando la ex pareja del Diez. "Era la primera vez que iba a un Martin Fierro. Siempre que se hacen homenajes, a la familia las suelen poner más cerca del escenario y me pareció extraño que nosotros estábamos lejos", agregó, refiriéndose a la mesa que se les dio ubicada cerca de la puerta de salida.

"Dieguito me preguntó cuando íbamos a subir al escenario, él estaba esperando ese momento para decir unas cosas lindas sobre su papá", expresó angustiada. "Pero a último momento me avisaron que no íbamos a subir al escenario. Se acercaron y me dijeron que por decisión del canal nadie iba a subir al escenario en el homenaje a Diego por internas familiares", contó sobre los motivos que le expresaron desde la producción de los premios.

Luego, contó cómo se sintió al ver la ubicación que les habían proporcionado: "Cuando entramos a la fiesta, nos dijeron la mesa y me pareció una cargada, estábamos últimos".

Finalmente, y apuntando directamente contra el canal, la mamá de Dieguito disparó enojada: "Son tremendos hdp, no les importa nada, solamente quieren quedar bien con una parte", disparó . "Sentí mucha impotencia. Se metieron con mi hijo. Le faltaron el respeto. Los que decidieron bajarlo son muy mala leche".