El motivo por el que tildaron de "sucia" a Nancy Pazos tras sufrir un percance en vivo

Este jueves, Nancy Pazos sufrió un accidente en vivo en plena apertura del programa A la Barbarossa (Telefe). Los integrantes del ciclo jugaban a lanzarse los almohadones de los sillones de a escenografía, cuando la panelista trastabilló y cayó de espaldas ante la mirada de sus compañeros.

Mientras algunos trataban de ayudar a Nancy Pazos, Georgina Barbarossa deslizó entre risas: "Chicos, no puedo... Me hago pis. Nos fuimos al carajo ¿Estás bien, Nancy?". A lo que la polémica periodista respondió: "Sí, me fui para atrás y me llevé puesto todo".

En la noche, desde LAM (América) compartieron el desliz de Pazos y dado que Barbarossa le había dicho a su compañera que se le veía todo, las panelistas recordaron que la ex angelita confesó que no usa ropa interior.

En medio del debate, Carolina Molinari, quien estaba en el piso como panelista invitada tildó de "sucio" el hábito de Nancy Pazos, y si bien el programa siguió adelante, minutos después la periodista hizo un fuerte descargo en la red.

"Desde hace 20 años y por consejo de un ginecólogo. Nunca más tuve una micosis. ¡Suelten, chicas! Y disfruten la vida, que yo les llevo también en ese terreno varios cuerpos", disparó Pazos desde su cuenta de Twitter.

Recordemos que las tensiones dentre Nancy Pazos y LAM surgieron en 2017 cuando la despidieron del ciclo de chimentos y espectáculos. A su vez, el año pasado ella enfrentó legalmente a Ángel de Brito con una carta documento por un sonoro cruce que tuvieron.