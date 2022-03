La frase de Nancy Pazos sobre el machismo que generó repudio en las redes

La violación grupal a una joven de 20 años en el barrio de Palermo a plena luz del día sigue generando repercusiones en el seno de la sociedad. En Flor de equipo (Telefe), Analía Franchín y Nancy Pazos tuvieron un fuerte cruce por sus opiniones opuestas sobre el tema, lo que llevó a que sus nombres fueran tendencia en las redes sociales

"Una madre no entiende porque es una mujer, una mujer machista que ha criado a su hijo bajo régimen de violencia, amigos que entienden que tratar de matar a tu pareja o la madre de tus hijos, está bien...", sostuvo Pazos sobre las madres de estos jóvenes. "Estos seis energúmenos no son solamente hijos de familias que no tienen nada que ver con nosotros, muchas de esas madres, seguramente están tan asombradas como nosotros", agregó.

Allí fue cuando Franchín no coincidió con su compañera y dijo: "Está bien, puede haber patrones de conducta, pero si tu hijo es violador, la culpa no es de la sociedad, disculpame, no tiene nada que ver".

A lo que Pazos respondió: "La sociedad machista es violadora, ese es el concepto global. La sociedad machista viola por sí misma porque el hombre se siente el dueño del cuerpo de la mujer. El hombre heterosexual está hoy cuatro escalones más arriba".

Sin compartir su visión, Franchín comentó: "Ser machista no es ser violador. Mi abuelo era machista y jamás hubiese abusado de una mujer", explicó.

Tratando de calmar la situación, Flor Peña comentó: "Bueno, Nancy, pero vos lo estás diciendo de manera metafórica". "No, literal", le respondió Pazos, dejando en claro su postura sobre el tema.