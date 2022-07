Matías Defederico celebró el revés judicial de Cinthia Fernández: "Siempre..."

Matías Defederico al fin tuvo su momento triunfal en su disputa familiar y legal con Cinthia Fernández, la madre de sus hijas. El ex futbolista celebró en su cuenta de Instagram un revés judicial que sufrió su ex pareja.



Según parte del documento que mostró Defederico, la panelista había pedido una medida cautelar para limitar las acciones de él, algo que finalmente no tuvo el respaldo de la Justicia como ella pretendía.



“Querida progenitora: te revocaron tu cautelar. Revés judicial, pero éste no lo contás ni lo festejás”, escribió el ex futbolista de Huracán en una de sus historias de Instagram, junto a un emoji de un beso. “Hasta la Justicia se está dando cuenta de que la única traba del amor con mis hijas sos vos”, agregó Matías Defederico en otra historia de Instagram, en donde celebró la medida judicial.





“Las amo, hijas, siempre luchando por ustedes tres”, concluyó el mensaje del padre de las hijas de Cinthia Fernández, con quien la batalla parece no tener un fin cercano, ya que viene de largo tiempo y cada vez más impiadosa.



Por su parte, Cinthia Fernández respondió muy enojada a la publicación de Defederico, ya que, como marca ella, no mostró el documento completo y, según dicen, el recorte que supuestamente lo favorece no fue una decisión de la Justicia, sino su declaración previa.



“No ganas nada, te permitieron hablar de mí después de ocho meses. La parte que vos mostrás, que dice que la Justica considera que yo te impedí ver a las nenas, es mentira”, contestó la panelista.





“El único punto que revocaron es poder volver a hablar, después la Justicia me dio la razón en todo. Y se lo dejaron, porque ahora en agosto ya vencía. Me das lástima, te juro. Pero contá todo, mostrá todo el papel entero”, agregó.



“Le dijeron, ‘flaco, andá a buscar a tus hijas y déjate de hincha’, o sea, lo obligaron”, concluyó una enfurecida Cinthia Fernández tras la celebración de Matías Defederico en su cuenta de Instagram.